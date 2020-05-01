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منوعات

دراسة.. نقص فيتامين د في بعض الدول أدى إلى زيادة وفيات فيروس كورونا

الجمعة 01/مايو/2020 - 07:30 م
صدى البلد
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احمد شريف

كشفت دراسة أدلة أولية تشير إلى أن المستويات المنخفضة من فيتامين د تجعل بعض الأشخاص أكثر عرضة للوفاة بعد الإصابة بفيروس كورونا التاجي.


ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، قارن البحث متوسط ​​مستويات فيتامين د في 20 دولة أوروبية مع معدل الإصابة بـ COVID-19 والوفيات.



كشف البحث العلاقة المقنعة بين نقص فيتامين دال وزيادة عدد وفيات فيروس كورونا، حيث كانت البلدان ذات مستويات فيتامين د منخفضة هي أيضا البلدان ذات معدلات الوفيات الأعلى ومعدلات الإصابة بـ COVID-19.


لم تتم مراجعة الدراسة والتدقيق من قبل علماء آخرين حتى الآن ، ولا يمكن إثبات أن فيتامين د هو السبب وراء هذا الارتباط.


استخدمت الدراسة بيانات موجودة مسبقًا حول مستويات فيتامين د ، بما في ذلك من دراسة شاملة عام 2019 بقيادة بول ليبس، أستاذ الطب الباطني المتفرغ في جامعة فريجي أمستردام.

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