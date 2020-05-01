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رياضة

جاري نيفيل يطالب باستكمال الدوري الإنجليزي خارج إنجلترا

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:31 م
جاري نيفيل
جاري نيفيل
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محمد السعيد
طالب جاري نيفيل أسطورة نادي مانشستر يونايتد باستكمال مباريات الدوري الإنجليزي، خارج حدود إنجلترا في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، أعلنت مؤخرا إيقاف مسابقة الدوري لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال جاري نيفيل في تصريحات لشبكة " سكاي سبورتس" الظروف الحالية في إنجلترا لا تسمح باستكمال الدوري الإنجليزي، إذا كان هناك رغبة حقيقية في استكمال المنافسة، يجب القيام بذلك خارج البلاد".

وأضاف:" هناك بعض المناطق في أوروبا لم تصل إبها فيروس كوورنا حتى الآن، يمكننا استكمال مباريات الدوري الإنجليزي هناك.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيج 82 تقطة، بفارق 25 نقطة، عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
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