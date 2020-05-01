جاري نيفيل يطالب باستكمال الدوري الإنجليزي خارج إنجلترا





وقال جاري نيفيل في تصريحات لشبكة " سكاي سبورتس" الظروف الحالية في إنجلترا لا تسمح باستكمال الدوري الإنجليزي، إذا كان هناك رغبة حقيقية في استكمال المنافسة، يجب القيام بذلك خارج البلاد".





وأضاف:" هناك بعض المناطق في أوروبا لم تصل إبها فيروس كوورنا حتى الآن، يمكننا استكمال مباريات الدوري الإنجليزي هناك.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، أعلنت مؤخرا إيقاف مسابقة الدوري لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا.