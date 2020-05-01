أغربها التفاح والبروكلي .. أنواع غير متوقعة من الطعام تسبب انتفاخ المعدة فى رمضان

إليكم أبرز الأطعمة التى تؤدي إلى انتفاخ المعدة بشكل كبير:

- البقوليات

- منتجات الألبان

وجود سكر اللاكتوز في منتجات الألبان يسبب مشاكل الغازات لدى الكثير من الأشخاص.

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- الخضراوات

هناك بعض أنواع الخضراوات تسبب زيادة الغازات لديك، مثل (البروكلي، والزهرة، والملفوف، و

الفاصولياء، والعدس، والفول ،والحمص، و

البصل ،والكرفس، والجزر)

هذه الخضراوات تحتوي على مجموعة السكريات (raffinose) التي لا يتمكن الجسم من هضمها جيدًا.