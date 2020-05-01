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ديني

رمضان عبدالرازق: الإرهابيون باعوا أنفسهم للشيطان.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:35 م
رمضان عبدالرازق:
رمضان عبدالرازق: الإرهابيون باعوا أنفسهم للشيطان
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محمود ضاحي
قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، إن الإرهابيين اتباع الشياطين، وباعوا أنفسهم ووطنهم للشيطان، لافتا إلى أن مصر لن تكون عاجزة.

وأوضح عبد الرازق، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة: "اتباع الشيطان المفسدين فى الارض لن ينالوا من ارض مصر بفضل قوة شعبها وجيشها".

قال الشيخ رمضان عبدالرازق، إن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه، فى العبادات كما يحب أن تؤتى عزائمه، مؤضحًا أن الله يحب هذه الأمة ويحب نبينا محمد.

وأشار خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، إلى قول سيدنا جبريل إلى نبينا محمد بأن الله قد اثنى عليك على أمتك، متابعًا: "في دعاء.. رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا.. انتظر رد ربنا عليك بقد فعلت".

ومن ناحية أخرى، قال الشيخ الشحات العزازى، الداعية الإسلامي،  إن الحب يرفع قيمة الأشياء، وبالتالى يجب علينا أن نفعل كل امورنا بحب بما فى ذلك العبادات.  

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