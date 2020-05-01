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ديني

وقت التهجد في رمضان.. 11 مشهدا يحدث كل ليلة يغفل عنه الكثير من أهل الأرض

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:21 م
وقت التهجد في رمضان
وقت التهجد في رمضان .. 11 مشهدا يحدث كل ليلة يغفل عنه الكثير
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أمل فوزي
قال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف: عباد الله وأنتم في هذه الظروف التمسوا الدواء والاستشفاء بقراءة القرآن فإنه شفاء ورحمة للمؤمنين اعتكفوا عليه في بيوتكم وفي خلواتكم وجلواتكم اقرءوه واسمعوه في سائر أوقاتكم.


وأوضح «العيجان» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة، أن وتابع : ومن شق أو تعذر عليه قراءة القرآن فليستمع إلى قراءته وتلاوته فإن المستمع شريك للقارئ في الأجر والثواب والله يقول : « وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ » الآية 204 من سورة الأعراف .

وأضاف أن قيام الليل قربة لا يحافظ عليها إلا المؤمنون وسنة لا يصبر عليها إلا المتقون، فقال تعالى: « وَالَّذِينَ يِبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا » الآية 64 من سورة الفرقان ، منوهًا بأن وقت التهجد من الليل أفضل أوقات القرب قال تعالى : « إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا» وهو وقت ينزل الله فيه إلى سماء الدنيا ينادي :هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه.

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وتابع:  وهو وقت تفتح فيه أبواب السماء ويستجاب فيه الدعاء وأعظم قربة يتقرب بها المؤمن في هذا الوقت قراءة القرآن كلام الله والصلاة وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فقال عز وجل: « أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ» .

 وأشار إلى أن أفضل القيام قيام رمضان فهو من آكد السنن ومن أفضل النوافل فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه " .

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