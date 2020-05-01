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قبل معرفة المقلب .. حمدي الميرغني: رامز جلال فنان مجنون

الجمعة 01/مايو/2020 - 07:09 م
حمدى المرغينى
حمدى المرغينى
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أسامة علي

أبدى الفنان حمدي الميرغني نجم مسرح مصر سابقا، رأية فى الفنان رامز جلال، قبل أن يدرك أنه سيقع ضحية له أن رامز فنان" مجنون ".


«رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»،  فى حلقة مساء اليوم الجمعة والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.


وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.


ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

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