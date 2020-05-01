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10 فوائد صحية غير متوقعة للبصل

الجمعة 01/مايو/2020 - 07:27 م
10 فوائد صحية غيرمتوقعة
10 فوائد صحية غيرمتوقعة للبصل
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اسماء محمد
يحتوى البصل الطازج غير المطهى على كمية كبيرة جدا من الفوائد الصحية التى تجعل من تناوله أمر ضرورى طوال العام.

يمكن تناول البصل الطازج مع الخضراوات الطازجة داخل طبق السلطة ولكن بشرط أن يتم تناوله لمدة لا تزيد عن ساعة للحصول على فوائده كاملة.

عرض موقع " foodndtv" اهم فوائد البصل النيئ الصحية بعد تناوله طازجا.

- البصل الطازج يقلل من إنتاج الكوليسترول الضار (LDL) ويحافظ على صحة قلبك.
- المواد الكيميائية النباتية الموجودة في البصل الطازج تساعد على بناء المناعة.
- به مركب" Quercetin "وهو مركب قوي يلعب دور مهم في الوقاية من السرطان ، وخاصة سرطان المعدة وسرطان القولون والمستقيم.
- يساعد الكروم الموجود أيضًا في هذه الخضار الجذرية على تنظيم نسبة السكر في الدم 
- مزيج عصير البصل والعسل علاج فعال لمشكلات عديدة كالحمى والبرد العادي والحساسية ، إلخ.
-احتفظ بقطعة صغيرة من البصل تحت الأنف واستنشق ، لإيقاف أو إبطاء نزيف الأنف.
-حمض الفوليك في البصل يساعد في علاج الاكتئاب ويساعد على النوم وتحسين الشهية.
-يساعد فيتامين ج على تكوين الكولاجين المسؤول عن صحة الجلد والشعر.
- للبصل خصائص مضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات.
- مضغ البصل النيئ يحسن صحة الفم.
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