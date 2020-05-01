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ديني

هل تزوج سيدنا يعقوب أم سيدنا يوسف وخالته؟.. على جمعة يرد

الجمعة 01/مايو/2020 - 09:14 م
الدكتور على جمعة،
الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء
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يارا زكريا
قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه لم يكن في الشرائع السماوية قديمًا تحريم للزواج بالأخت من الرضاعة أو ما يعرف بالقاعدة الفقهية: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

وأضاف " جمعة " خلال برنامجه " مصر أرض الأنبياء " مع الإعلامي عمرو خليل، على الفضائية المصرية،  أنه لم يكن يوجد في زمن سيدنا يعقوب - عليه تحريم للجمع بين الأخت و أختها أو عمتها أو خالتها إلى غير ذلك من المحرمات الجمع بينهم في الشريعة الإسلامية، مشيرًا: أن الزواج أمر إلهي في جميع الشرائع الإلهية، اليهودية والمسيحية والإسلامية. 


وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن القضية في هذه المسألة أنها كانت أمر إلهي من الله- سبحانه وتعالى- وكان طاعته واجبة، كأمره بالوضوء قبل الصلاة، وليست القضية هنا الجمع بين الأخت وأختها؛ فلكل جعلنا شرعًا ومنهاجًا. 

وأشار المفتي السابق أن مجتمع سيدنا يوسف- عليه السلام- كان قليل العدد وكانوا يحتاجون إلي ذرية كبيرة للقيام على الزراعة والتجارة وكافة الخدمات الأخرى التي تقوم عليها الحياة.

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وذكر أن شريعة بني إسرائيل كانت تبيح التعدد في هذا الوقت مثلها كباقي الشرائع السماوية؛ فكان كل أنبياء بني إسرائيل يأخدوا بالتعدد ومنهم سيدنا يعقوب- عليه السلام- حيث كان من بين زوجاته " رحيل " أم سيدنا يوسف- عليه السلام- وأخيه بنيامين.
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