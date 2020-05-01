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محافظات

محافظ الدقهلية: لا خسائر في الأرواح بحريق معرض ملابس ميت غمر

الجمعة 01/مايو/2020 - 09:45 م
محافظ الدقهلية: لا
محافظ الدقهلية: لا خسائر في الأرواح في حريق معرض الملابس
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همت الحسينى
تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تداعيات حريق معرض ملابس بمركز شباب ميت غمر فور علمه بوقوع الحريق، مؤكدا عدم وقوع خسائر في الأرواح. 

ووجه محافظ الدقهلية لرئيس مركز ومدينة ميت غمر بالانتقال الفوري لموقع الحريق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإطفاء وحماية المواطنين والممتلكات بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية والأجهزة المعنية. 

وأوضح محافظ الدقهلية أنه على الفور توجهت قوات الدفاع المدنى إلى موقع الحادث لإخماد الحريق بـ12 سيارة إطفاء و3 سيارات إسعاف وتم إخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية بينما اشتعلت محتويات المعرض. 

وأكد محافظ الدقهلية توفير الدعم اللازم والتأكد من انتهاء الحريق وسلامة المواطنين سواء من أصحاب المحلات او الأهالي. 

وأشاد محافظ الدقهلية بدور قوات الحماية المدنية وتعاملها المهني في السيطرة على الحريق وإخماده في وقت قياسي دون وقوع خسائر بالأرواح.
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