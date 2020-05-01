محافظ الدقهلية: لا خسائر في الأرواح بحريق معرض ملابس ميت غمر





ووجه محافظ الدقهلية لرئيس مركز ومدينة ميت غمر بالانتقال الفوري لموقع الحريق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإطفاء وحماية المواطنين والممتلكات بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية والأجهزة المعنية.





وأوضح محافظ الدقهلية أنه على الفور توجهت قوات الدفاع المدنى إلى موقع الحادث لإخماد الحريق بـ12 سيارة إطفاء و3 سيارات إسعاف وتم إخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية بينما اشتعلت محتويات المعرض.





وأكد محافظ الدقهلية توفير الدعم اللازم والتأكد من انتهاء الحريق وسلامة المواطنين سواء من أصحاب المحلات او الأهالي.



