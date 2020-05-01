كاش وشيكات .. موعد صرف مستحقات حكام الدوري وبقية المسابقات

ومن المقرر أن ترسل لجنة الحكام إلى مناطق كرة القدم فى ربوع محافظات الجمهورية الشيكات الخاصة بالمستحقات المالية لحكام القسم الثالث عن إدارة المباريات منذ بداية الموسم وحتى فترة

الإجباري وتعليق النشاط الرياضى للحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

التوقف