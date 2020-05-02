إنتهاء عملية نقل الكباش الأربعة إلى ميدان التحرير بعد ترميمها

بدأت أعمال تركيب الكباش الأربعة بجانب مسلة الملك رمسيس الثاني، والتي تم ترميمها وإقامتها بالميدان.





تمت بنجاح منذ قليل عملية نقل الكباش الأربعة إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة وذلك بعد الإنتهاء من أعمال ترميمها و التي امتدت على مدار الأشهر القليلة الماضية.





وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه تم الآن الانتهاء من أعمال تركيب كبشين من الكباش الأربعة علي القواعد المخصصة لهما وجاري استكمال أعمال تركيب الكبشين الآخرين في الأماكن المخصصة لها، بجوار مسلة الملك رمسيس الثاني والتي تم ترميمها و إقامتها بالميدان خلال الشهور الماضية، كما سيتم تغليف جميع الكباش بصناديق من الخشب لحين إفتتاح مشروع تطوير ميدان التحرير، والذي مولته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع محافظة القاهرة، ووزارة السياحة والآثار في إطار خطة الدولة لإبراز حضارة مصر الفريدة للعالم، وسط سيناريو عرض وتصميمات جديدة لتجميل الميدان لإظهاره في أبهى صورة ليكون مزارا جديدا ضمن المزارات الأثرية والسياحية في مدينة القاهرة.



