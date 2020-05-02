AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

إنتهاء عملية نقل الكباش الأربعة إلى ميدان التحرير بعد ترميمها

السبت 02/مايو/2020 - 12:39 ص
عملية نقل الكباش
عملية نقل الكباش الأربعة إلى ميدان التحرير
Advertisements
محمد الاسكندرانى
بدأت أعمال تركيب الكباش الأربعة بجانب مسلة الملك رمسيس الثاني، والتي تم ترميمها وإقامتها بالميدان.

تمت بنجاح منذ قليل عملية نقل الكباش الأربعة إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة وذلك بعد الإنتهاء من أعمال ترميمها و التي امتدت على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه تم الآن الانتهاء من أعمال تركيب كبشين من الكباش الأربعة علي القواعد المخصصة لهما وجاري استكمال أعمال تركيب الكبشين الآخرين  في الأماكن المخصصة لها، بجوار مسلة الملك رمسيس الثاني والتي تم ترميمها و إقامتها بالميدان خلال الشهور الماضية، كما سيتم تغليف جميع الكباش بصناديق من الخشب لحين إفتتاح مشروع تطوير ميدان التحرير، والذي مولته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع محافظة القاهرة، ووزارة السياحة والآثار في إطار خطة الدولة لإبراز حضارة مصر الفريدة للعالم، وسط سيناريو عرض وتصميمات جديدة لتجميل الميدان لإظهاره في أبهى صورة ليكون مزارا جديدا ضمن المزارات الأثرية والسياحية في مدينة القاهرة.

تمت عملية النقل بمعرفة شركة المقاولون العرب تحت إشراف فني وأثري ومرممي المجلس الأعلى للآثار والأمين العام.
إنتهاء عملية نقل الكباش الأربعة إلى ميدان التحرير بعد ترميمها
إنتهاء عملية نقل الكباش الأربعة إلى ميدان التحرير بعد ترميمها
إنتهاء عملية نقل الكباش الأربعة إلى ميدان التحرير بعد ترميمها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من الستائر الخضراء إلى الورق الأبيض.. انتهاء ترميم مسلة رمسيس الثاني في ميدان التحرير.. صور

الانتهاء من ترميم مسلة رمسيس الثاني بميدان التحرير.. فيديو وصور

لن يمس أحد الكباش.. وزير السياحة والآثار يكشف موعد الانتهاء من تطوير ميدان التحرير

شاهد .. آخر التطورات في أعمال تجميل ميدان التحرير

وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال ترميم الكباش الأربعة تمهيدا لنقلها للتحرير

ترشيحاتنا

ليسوا مثل بقية الموتى.. بنصوص القرآن هؤلاء أموات تجري عليهم الأرزاق كالأحياء

خطأ فادح في مسلسل البرنس.. محمد رمضان على سرير العناية المركزة

رقية شرعية.. 40 آية قرآنية اقرأها كما أوصى النبي للشفاء العاجل

لا كاسا دي بولاق أبوالعلا.. شاهد.. علا رشدى بشعر كيرلى

أخبار الفن.. عمرو واكد مع نجمة أفلام إباحية.. فيديو جديد يفضح فبركة رامز مجنون رسمي.. خطأ فادح في مسلسل البرنس

ماتت قبل 3500 عام .. العثور على جسد فتاة مراهقة بمجوهراتها في الأقصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ شعر بلوند.. أصالة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بـ جاكيت قصير مكشوف.. مى عمر تثير الجدل بإطلالة جريئة

لا كاسا دي بولاق أبوالعلا.. شاهد.. علا رشدى بشعر كيرلى