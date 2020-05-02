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مرأة

لـ مرضى القلب.. 8 فوائد لتناول عين الجمل

السبت 02/مايو/2020 - 01:36 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

تعتبر المكسرات من أنواع الدهون الجيدة التي تفيد جسم الإنسان ويوجد الكثير من فوائد المكسرات حيث تحتوي على الأحماض الدهنية الأحادية التي تساهم في حماية القلب

و من أهمها  عين الجمل .


لذا قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية فوائد  عين الجمل وهى:


يساعد الجوز على طرد الديدان المعوية ، وكذلك فهو مضاد للفطريات ومقوي للجهاز الهضمي .

_ يقلل أكل ثماره من لإصابة بأمراض القلب .

_ يساعد الجوز في علاج داء الخنازير وما يصاحب ذلك الداء من بثور في الجلد ، رمد في العين وكذلك الأنتفاخ في العظام .

_ يستخدم كملين للحامل أثناء فترة حملها .

_ يعالج الجوز الآفات الجلدية المزمنة .

_ يعالج الجوز مرض السيلان الصديدى من الأذن .

_ يساعد الجوز على تقتيم لون الشعر ( أي زيادة غمقانه ) .

_ يساعد تناول لجوز على تهدئة الأعصاب .

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