لـ مرضى القلب.. 8 فوائد لتناول عين الجمل

تعتبر المكسرات من أنواع الدهون الجيدة التي تفيد جسم الإنسان ويوجد الكثير من فوائد المكسرات حيث تحتوي على الأحماض الدهنية الأحادية التي تساهم في حماية القلب

و من أهمها عين الجمل .





لذا قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية فوائد عين الجمل وهى:





يساعد الجوز على طرد الديدان المعوية ، وكذلك فهو مضاد للفطريات ومقوي للجهاز الهضمي .

_ يقلل أكل ثماره من لإصابة بأمراض القلب .

_ يساعد الجوز في علاج داء الخنازير وما يصاحب ذلك الداء من بثور في الجلد ، رمد في العين وكذلك الأنتفاخ في العظام .

_ يستخدم كملين للحامل أثناء فترة حملها .

_ يعالج الجوز الآفات الجلدية المزمنة .

_ يعالج الجوز مرض السيلان الصديدى من الأذن .

_ يساعد الجوز على تقتيم لون الشعر ( أي زيادة غمقانه ) .

_ يساعد تناول لجوز على تهدئة الأعصاب .