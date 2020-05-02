لـ مرضى القلب.. 8 فوائد لتناول عين الجمل

تعتبر المكسرات من أنواع الدهون الجيدة التي تفيد جسم الإنسان ويوجد الكثير من فوائد المكسرات حيث تحتوي على الأحماض الدهنية الأحادية التي تساهم في حماية القلب
و من أهمها عين الجمل .
لذا قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية فوائد عين الجمل وهى:
يساعد الجوز على طرد الديدان المعوية ، وكذلك فهو مضاد للفطريات ومقوي للجهاز الهضمي .
_ يقلل أكل ثماره من لإصابة بأمراض القلب .
_ يساعد الجوز في علاج داء الخنازير وما يصاحب ذلك الداء من بثور في الجلد ، رمد في العين وكذلك الأنتفاخ في العظام .
_ يستخدم كملين للحامل أثناء فترة حملها .
_ يعالج الجوز الآفات الجلدية المزمنة .
_ يعالج الجوز مرض السيلان الصديدى من الأذن .
_ يساعد الجوز على تقتيم لون الشعر ( أي زيادة غمقانه ) .
_ يساعد تناول لجوز على تهدئة الأعصاب .