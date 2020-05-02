أكبر سماعات AirPods.. امرأة تصاب بصدمة بعد شرائها اونلاين





كأي منا عندما لا نقرأ قائمة وصف المنتج بدقة قبل الشراء من مواقع الإنترنت الشهيرة، قامت امرأة تعيش في مدينة دبي بطلب زوج من سماعات Apple الايربودز عبر الإنترنت عندما وجدت بسعر أرخص بكثير من العادي.





اشترت «أليزاي» زوجًا من أجهزة أبل إيربودز مقابل 50 جنيهًا إسترلينيًا من متجر أمازون بالتجزئة عبر الإنترنت لكن المفاجأة عندما جاءتها سماعات لا تناسب إلا أذني فيل.





على الرغم من معرفة أليزاي أن السماعات ليست أصلية - بالنظر إلى تخطي سعرها مئات الجنيهات - إلا أنها اعتقدت في أنها قد تنفعها وتعطيها مميزات مشابهة.





لكنها أصيبت بهستيريا بعد تلقي زوج من السماعات أكبر من رأسها، وقد نشرت الصورة عبر الإنترنت فيما تفعل معها الآلاف بالسخرية والضحك.









تلقت أليزاي حوالي 340 ألف إعجاب بتغريدتها حتى الآن، وأكثر من 71000 إعادة تغريد، كتب أحد المغردين: "أعتقد أنها سماعات Airpods للفيلة".





وأضاف آخر: "هل أنتِ متأكدة من أنك طلبت الحجم الصحيح؟" قال أحدهم: هل تمزحين معي؟ هل يصنعون سماعات للعمالقة أيضًا؟.





تعتبر سماعات AirPods من أشهر ملحقات الهاتف المتطورة الموجودة على الساحة منذ فترة، فعدم احتوائها على أسلاك ومظهرها الأنيق جعل العديد من الناس تهرع لاقتنائها رغم سعرها الباهظ.