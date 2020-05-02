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مرأة

2 مايو ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

السبت 02/مايو/2020 - 06:14 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي نصائح للمواليد  شخصية اليوم في علم الأرقام.. لمواليد ٢ مايو

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 2 مايو فإن ذلك يعني أنك عاطفي وحساس للغاية مما يجعلك متقلب المزاج. كما أنك تميل للاعتماد على نفسك بدون ضجيج، وتتمتع بالمهارة وبالدقة المتناهية.

نصيحة:

هذا العام قد تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وتظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.

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