رسالة عاجلة من وزير التعليم لطلاب المدارس: كل من اجتهد هذا العام سينجح

وجه الدكتور طارق شوقي رسالة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





حيث قال وزير التربية والتعليم : كل من اجتهد "بنفسه" سواء بالمشروعات او الامتحانات الإلكترونية سينجح هذا العام.





وأضاف وزير التربية والتعليم : أما من اشتري بحثًا او شارك في الغش الجماعي سيدخل دور ثاني ، لان التربية قبل التعليم.





واوضح وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : نحن معكم علي التليجرام كما اننا معكم علي الفيس بوك والواتس اب.





وكان وزير التربية والتعليم كتب على صفحته : نعلن غدا السبت ٢ مايو ٢٠٢٠ إن شاء الله أساليب ومواعيد تسليم المشروعات الرقمية والورقية لكل سنوات النقل وطلاب الدمج والمنازل والخدمات وأبناؤنا في الخارج