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تعليم

رسالة عاجلة من وزير التعليم لطلاب المدارس: كل من اجتهد هذا العام سينجح

السبت 02/مايو/2020 - 03:58 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياسمين بدوي

وجه الدكتور طارق شوقي رسالة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.


حيث قال وزير التربية والتعليم : كل من اجتهد "بنفسه" سواء بالمشروعات او الامتحانات الإلكترونية سينجح هذا العام. 


وأضاف وزير التربية والتعليم  : أما من اشتري بحثًا او شارك في الغش الجماعي سيدخل دور ثاني ، لان التربية قبل التعليم.


واوضح وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : نحن معكم علي التليجرام كما اننا معكم علي الفيس بوك والواتس اب.


وكان وزير التربية والتعليم كتب على صفحته : نعلن غدا السبت ٢ مايو ٢٠٢٠ إن شاء الله أساليب ومواعيد تسليم المشروعات الرقمية والورقية لكل سنوات النقل وطلاب الدمج والمنازل والخدمات وأبناؤنا في الخارج

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