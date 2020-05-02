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محافظات

والد شهيد المنوفية: ابني اتصل بيا قبل الحادث بساعتين وقعد يهزر معايا

السبت 02/مايو/2020 - 04:51 ص
شهيد الواجب
شهيد الواجب
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محمد امين
لم يكن يعلم الحاج مصطفي شحاته ابن قرية الدبايبة بالمنوفية ان مكالمته الهاتفية مع نجله الشهيد شحاته الذي استشهد في تفجير غاشم بمدينة بئر العبد بشمال سيناء هي اخر عهده بالدنيا او اخر مرة يسمع فيها صوت نجله.

يقول والد الشهيد بعيون باكية وصوت يتخلله حزن وألم شديد قائلا الحمد لله هوا ده نصيبي وانا راضي باللي ربنا كاتبه عليا ، لكن قلبي وجعني من ساعة ما سمعت خبر استشهاد شحاته لأنه كان حته من قلبي.

وأضاف والد الشهيد ان الحاجة الوحيدة اللي هتصبرني وهتطفي نار قلبي ان ابني مات شهيد وهيبعث برحمة ربنا مع الشهداء والصديقيين ، 

وأوضح والد الشهيد أنه اتصل به هاتفيا يوم الواقعة حوالي الساعة الثانية ظهرا ليطمأن عليه وظل يمازحه في الهاتف ويضحك معه وأوصاه علي نجليه واطمأن علي والدته ، وحدث زوجته في الهاتف ليطمأن عليها أيضا.

 يذكر أن الشهيد شحاته مصطفي يعد الابن الأوسط بين ولدين ، ولديه نجلين ذكور مازن 10 سنوات ، ومعتصم 6 سنوات ، وكان يعيش مع والديه وأشقاءه في منزل العائلة بقرية الدبايبة بالمنوفية. 
والد شهيد المنوفية: ابني اتصل بيا قبل الحادث بساعتين وقعد يهزر معايا
والد شهيد المنوفية: ابني اتصل بيا قبل الحادث بساعتين وقعد يهزر معايا
والد شهيد المنوفية: ابني اتصل بيا قبل الحادث بساعتين وقعد يهزر معايا
والد شهيد المنوفية: ابني اتصل بيا قبل الحادث بساعتين وقعد يهزر معايا
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