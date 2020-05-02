عبد الظاهر السقا: نادي المصري يرفض استئناف الدوري .. فيديو

أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، على رغبة ناديه في إلغاء الموسم الحالي من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وكان اتحاد الكرة قد قرر تجميد النشاط الرياضي منذ منتصف مارس الماضي، وحتى منتصف مايو الجاري ضمن الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.





وقال عبد الظاهر السقا في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "نحن ضمن الـ13 ناديًا المعترضين على استكمال البطولة والاكتفاء بالدور الأول".





وتابع: "أرسلنا خطابًا جميعًا لمحمد مصيلحي –رئيس الاتحاد السكندري-، لأنه المسؤول عن الاتصالات مع الأندية".





واستطرد: "الأمور صعبة جدًا، أكثر من 50 يومًا لم يتدرب اللاعبون، وفكرنا في استئناف التدريبات".





واختتم: "الدولة أغلقت جميع التجمعات ونتابعهم عبر الإنترنت، وهذا الأمر لا يصب في صالح الأندية ولا المنتخب الوطني".