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رياضة

كلوب: أحسد لاعبي الدوري الألماني بعد عودتهم إلى التدريبات

السبت 02/مايو/2020 - 05:13 ص
يورجن كلوب
يورجن كلوب
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محمد رشاد
اعترف مدرب فريق ليفربول، يورجن كلوب، إنه يشعر بحالة من الحسد تجاه اللاعبين في الدوري الألماني نظرًا لعودتهم إلى التدريبات مرة أخرى استعدادًا لاستئناف الموسم.

وتوقفت منافسات الدوري الألماني مثل بقية البطولات، منذ شهر مارس الماضي نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعاد اللاعبون إلى التدريبات من جديد، الأسبوع الماضي، ولكن في مجموعات منفصلة، حيث هناك تكهنات حول إمكانية استئناف البطولة في وقت لاحق من شهر مايو الجاري.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها صحيفة "ذا صن" الإنجليزية: "أشعر بالحسد عندما أرى وأسمع كيف يتدرب اللاعبون في ألمانيا، أنظر إلى الوقت الذي بدأوا فيه مرة أخرى، ومنذ متى سُمح لهم بالتدرب، في مجموعات مكونة من شخصين على الأقل".

وأضاف: "من الطبيعي بالنسبة لي أن أفكر، ألن يكون من الرائع أن نتمكن نحن أيضًا من فعل الشيء نفسه؟ إنجلترا تأخرت في إجراءاتها بضعة أسابيع عن ألمانيا، نحن مازلنا في عزلة حقيقية".

واختتم: "لهذا السبب نحن ما زلنا نجلس في منازلنا على الرغم من الطقس المثير، وهو أمر غير طبيعي في إنجلترا!".
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