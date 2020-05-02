AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اتنين فى الصندوق الحلقة 11.. حمدى المرغنى يدخل فى نوبة بكاء بسبب خطبة حبيبته

السبت 02/مايو/2020 - 06:10 ص
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
عُرضت اليوم  الحلقة 11 من مسلسل " اتنين فى الصندوق " للفنانين حمدي الميرغني وأوس أوس على شاشة قناة mbc مصر.


شهدت احداث الحلقة ال 11 تعرض "زيكا " اوس اوس " الى الخذلان والتنمر من  الملحن الذى يعمل معه ودخل فى نوبة من الحزن الشديد .

وجاء احد الصحفيين الى الدوعكى " صلاح عبدالله " لمعرفة خطته اذا فاز فى انتخابات رئاسة عمال النظافة امام البغدادى "حجاج عبد العظيم "

ويقابل زيكا" اوس اوس" حبيبته على النيل ى مشهد رومانسى ويغنى لها "انت عمرى" ويدخل شوقه " حمدى المرغنى" فى نوبة من البكاء بسبب خطبة حبيبته "نونا" ويحاول اصدقائه مساندته للخروج من هذه الازمة 


"2 في الصندوق" يشارك في موسم رمضان 2020 ويعرض على قناة "إم بي سي مصر"، ويشارك فيه كل من حمدي الميرغني و"أوس أوس" ،صلاح عبد الله ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد،حنان سليمان، ورحاب الجمل ونهى عابدين، ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.

ويأتي مسلسل اتنين في الصندوق بمثابة البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، اللذان حققا شهرة واسعة خلال السنوات الماضية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسلسل اتنين في الصندوق الحلقة 1: أول خطوة لـ حمدي الميرغني في طريق الفن وأوس أوس ينتظر

مسلسل اتنين فى الصندوق الحلقة 4: حمدى المرغنى وأوس أوس فى مواجهة أحمد عبدالله

2 في الصندوق الحلقة 5: زيكا و شوقة يفكران في العمل مع سونيا الراقصة

حمدي المرغني عن الحلقة الـ6 من اتنين في الصندوق: بداية الأحداث بجد

اتنين فى الصندوق الحلقة 5 .. أوس أوس ينال إعجاب حبيبته بعد عدة محاولات

2 في الصندوق الحلقة 8: أوس أوس يحقق حلمه ويعترف لحبيبته بحبه

ترشيحاتنا

في ذكري وفاة وائل نور.. تزوج مرتين وأصبح أبا بعد وفاته

الإجراءات غير الصحيحة.. وزيرة الصحة تكشف سبب زيادة أعداد مصابي كورونا.. فيديو

أخبار الأهلي اليوم ..عقبة التتويج بالدوري ..الخطيب يبحث مصادر تمويل صفقة رمضان صبحي ..الأحمر يتفوق على ريال مدريد وليفربول

أحمد فلوكس: لن أعمل مع السبكي مرة أخرى.. لهذا السبب

بالجلد الأسود.. هنادي مهنى بإطلالة جريئة

إعلامية كويتية: الجيش المصري خط الدفاع الأول.. ومصر مقبرة الأعداء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجم إنستجرام.. بالصور قط يأخذ وضعيات غريبة أمام الكاميرا| شاهد

تناسب ملابسك.. اصنع كمامة أنيقة في 7 خطوات بسيطة

دراسة تكشف صلة قرابة بين أصحاب العيون الزرقاء