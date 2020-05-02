اتنين فى الصندوق الحلقة 11.. حمدى المرغنى يدخل فى نوبة بكاء بسبب خطبة حبيبته

شهدت احداث الحلقة ال 11 تعرض "زيكا " اوس اوس " الى الخذلان والتنمر من الملحن الذى يعمل معه ودخل فى نوبة من الحزن الشديد .

وجاء احد الصحفيين الى الدوعكى " صلاح عبدالله " لمعرفة خطته اذا فاز فى انتخابات رئاسة عمال النظافة امام البغدادى "حجاج عبد العظيم "

ويقابل زيكا" اوس اوس" حبيبته على النيل ى مشهد رومانسى ويغنى لها "انت عمرى" ويدخل شوقه " حمدى المرغنى" فى نوبة من البكاء بسبب خطبة حبيبته "نونا" ويحاول اصدقائه مساندته للخروج من هذه الازمة

"2 في الصندوق" يشارك في موسم رمضان 2020 ويعرض على قناة "إم بي سي مصر"، ويشارك فيه كل من حمدي الميرغني و"أوس أوس" ،صلاح عبد الله ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد،حنان سليمان، ورحاب الجمل ونهى عابدين، ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.





ويأتي مسلسل اتنين في الصندوق بمثابة البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، اللذان حققا شهرة واسعة خلال السنوات الماضية.