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فن

راحت ولا ما راحتش عليكي.. فيفي عبده تكشف عدد زيجاتها

السبت 02/مايو/2020 - 09:14 ص
فيفي عبده
فيفي عبده
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سعيد فراج
حلت الفنانة فيفي عبده ضيفة، على الإعلامي اللبناني هشام حداد، في برنامج «راحت علينا»، لتجيب على عدد من الأسئلة الخاصة جدًا في حياتها الشخصية والفنية. 

ووجه لها المذيع هشام حداد، سؤالًا قائلًا: «إمرأة و7 رجالة .. راحت عليكي ولا مراحتش عليكي»، لترد فيفي عبده، قائلة: «لأ 5 ليه .. من 5 مواااه الله أكبر .. دوبتهم»، ليرد المذيع: «دوبتيهم؟ هم ماتوا؟»، لترد فيفي: «لا بعد الشر .. أقصد اني ما فضلش معايا منهم إلا جوزي». 

وأعاد عليها المذيع السؤال من جهة أخرى: «إمرأة و5 رجالة .. راحت عليكي تصيري إمرأة و6 رجالة في حالة طلاقك بعيد الشر عليكي .. ووتجوزي تاني؟»، لترد فيفي، قائلة: «نعم! .. تاني وتالت وعاشر .. ما اتجوزش ليه عارجة ولا مكسحة؟». 

ويعرض للفنانة فيفي عبده في الوقت الحالي، برنامج «خلي بالك من فيفي» عبر قناة mbc مصر، والذي ينتمي لبرامج المقالب، ضمن الموسم الرمضاني لعام 2020. 

وتقوم فكرة مقلب الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، على استضافة الضحية في منزلها، وبعد وصول الضحية ببعض من الوقت، تبدأ أحداث المقلب بشكل غير متوقع.

وتوهم فيفي عبده في نهاية المقلب الضحية انها أغمى عليها، وبعد ثوان تفوق من الإغماء الوهمي وتطلق زغرودة.


تدور فكرة المقلب حول استضافة فيفي عبده لأحد الفنانين داخل منزلها بغرض تصوير برنامج، لكن منزل فيفي يتحول إلى مكان مرعب مليء بالمفرقعات والأشباح.
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