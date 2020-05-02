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فن

مفاجأة جديدة حول رامز مجنون رسمي.. محامٍ يتهم مقدم البرنامج بالبلطجة

السبت 02/مايو/2020 - 10:59 ص
رامز مجنون رسمي.
رامز مجنون رسمي.
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سعيد فراج
علق المحامي سمير صبري، على برنامج «رامز مجنون رسمي»، قائلًا: "رامز جلال غير مقيد في أي نقابة، ويقوم بأعمال سيادية في برنامجه، ويستهزئ بضيوفه". 


وأضاف "صبري"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "رامز جلال بلطجي"، لافتًا إلى أنه تقدم ببلاغ ضد رامز جلال.

واستكمل المحامي الكبير: "برنامج رامز جلال يسيء إساءة بالغة للمرضى النفسيين، طبقًا لبيان مستشفى العباسية".


وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.

ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.


ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "إم بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.
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