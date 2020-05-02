أخطاء وفيديوهات تفضح فبركة مقالب رامز جلال

شكك الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصداقية برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه رامز جلال عبر فضائية "إم بي سي" في رمضان.





ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، أبرز الأخطاء والفيديوهات التي فضحت فبركة مقالب رامز جلال.





أخطاء تكشف الفبركة

حلقة حسن عسيري

لوحظ في حلقة الفنان السعودي حسن عسيري مدى معرفته بالمقلب وتحديدا عند فقرة وقوعه في الماء قبل أن يلتقى مع رامز جلال.

وظهر حسن عسيري وهو يتهادي نحو هذا المغرز وخاصة أن الكاميرات تظهر سحب الغطاء الداخلي وترك الغطاء الخارجى الرقيق لتسقط الضحية في الماء.





حلقة ياسمين صبري

لفتت الملابس التي ارتدتها الفنانة ياسمين صبري في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الذي أذيع اليوم عبر فضائية "إم بي سي مصر، أنظار مشاهدي البرنامج".

ارتدت ياسمين صبري بنطلون وتي شيرت بسيطا، دون وضع الكثير من المساحيق التجميلية، ولا فورمة شعر مميزة، ما يشير إلى معرفتها مسبقا بنوعية البرنامج الذي تظهر فيه، وأنها في برنامج مقالب، وليس برنامجا حواريا على "كرسي الاعتراف" كما تم الاتفاق معها.





المعروف أن ياسمين صبري لا تظهر في أي برنامج إلا وهي في أفضل إطلالة، حيث تحرص على ارتداء فساتين في منتهى الأناقة، كما تهتم بمكياجها وتسريحتها بشكل لافت، كما حدث في برامج "مع منى الشاذلي"، و"صاحبة السعادة" وغيرهما، حيث خطفت الأنظار بأناقتها، خلافا لما حدث اليوم من ظهور خافت في برنامج يفترض أنه يصور في دبي، عاصمة الأناقة.





حلقة حمدي المرغني

حالة كبيرة من الجدل أثيرت بعد حلقة اليوم من برنامج المقالب «رامز مجنون رسمي» للفنان رامز جلال، والتي كان ضيفها الفنان حمدي الميرغني، عبر قناة mbc مصر الفضائية.

وأثارت الحلقة جدل الكثيرين، بسبب مشهد النهاية في الحلقة، والتي تحدث فيها حمدي الميرغني، بشكل مباشر قائلًا: «استنوننا في رمضان .. برنامج رامز مجنون رسمي على mbc»، وذلك دون أن يطلب منه رامز ذلك، أو يقوم بإخباره باسم البرنامج، وهو ما يثير الشكوك حول معرفته مسبقًا باسم البرنامج وطبيعة المقلب.





تصريحات النجوم

عصام كاريكا

تحدث الفنان عصام كاريكا، من خلال برنامجه الإذاعي «كاريكا وحواديتو» عن كواليس وقوعه في برامج المقالب التي عرضت مسبقًا عبر الشاشة الصغيرة في الموسم الرمضاني.





وظهر، كاريكا في الفيديو، الذي نشره عبر يوتيوب، يتحدث صراحة عن فبركة هذه المقالب، قائلًا: «كل الناس لما بتشوفني عامل الكاميرا الخفية بتقولي والنبي ممكن أسالك سؤال بس تجاوبني عليه بصراحة؟ هو أنتوا بتكونوا عارفين"».

وصدم كاريكا، متابعيه قائلًا: «أيوة عارفين»، في إشارة منه إلى علمه مسبقًا بكواليس المقلب قبل تصويره، مستعرضًا لقطات سابقة من برنامج «رامز قرش البحر» الذي وقع ضحية فيه.





ولم يكتف كاريكا، بذلك، وفضح مقالب هاني رمزي، قائلًا: «أخر حاجة مع هاني رمزي .. صراحة طلعت .. بالصدفة كان ليا صديقة ممثلة قالتلي خلى بالك يا عصام ده مقلب .. قولتلها ايه ده أنا جاي على انه لقاء مع أطفال وهنغني.. قالتلي بقولك ايه يا عصام هتطلع الجبل والعربية هتقع بيك».

وتابع كاريكا: «يعني تفتكروا الفنان جورج وسوف بحالته الصحية دي ربنا يديله الصحة يقدر يطلع طيارة مع رامز جلال ويستحمل المقلب ده .. وشاروخان اللي بيمشي معاه 20 سيكيورتي فجأة يبقى لوحده».





مايا دياب

حلت الفنانة مايا دياب، ضيفة برنامج "ساعة وحدة" مع الإعلامي اللبناني علي نجم، الذي يبث مباشرة عبر "اليوتيوب" و"إنستجرام".

أكدت مايا دياب، أنها كانت سوف تكون إحدى ضيوف برنامج "رامز مجنون رسمي" وإنها كانت تعلم منذ البداية إنه برنامج مقالب لرامز، ولكنها لا تعرف طبيعة المقلب.



