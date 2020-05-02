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فن

أغلى عبد الحميد في الدنيا.. شاهد: آخر ظهور لـ سيد رجب على انستجرام

السبت 02/مايو/2020 - 10:18 ص
سسيد رجب
سسيد رجب
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سيد احمد
نشر الفنان سيد رجب صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام " . 


وتفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعية وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

أغلي عبد الحميد في الدنيا 
عظيم انت
منور يافنان 




يذكر ان شارك الفنان سيد رجب فى  مسلسل "أبو العروسة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقة المصرية الوسطى، والتحولات التي طرأت عليها، وشخصية الموظف المصري، وكيف تغيرت خلال الفترة الأخيرة.

"أبو العروسة" من بطولة سيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ورانيا فريد شوقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي. 
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