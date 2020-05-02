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محافظات

لمواجهة كورونا.. بيطري الشرقية يشن 21 ألف حملة تطهير وتعقيم بالمحافظة

السبت 02/مايو/2020 - 11:54 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية أن المحافظة وضعت خطة لمواجهة فيروس كورورنا المستجد والحد من انتشاره، وذلك بالتنسيق مع المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات ذات الصلة، وبدأت في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس.


وأشاد المحافظ بدور مديرية الطب البيطري، والتي نفذت 21 ألفا و317 حملة تطهير وتعقيم للمنشآت العامة والمباني الخدمية ودور العبادة والأسواق والمجازر والشوارع بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بمشاركة الجهاز التنفيذي، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.


من جانبه، أوضح الدكتور أشرف توفيق، مديري مديرية الطب البيطري، أن المديرية قامت في الفترة من 16 مارس حتى 26 أبريل 2020م بتنفيذ 21 ألفا و317 حملة تطهير وتعقيم موسعة شملت قرى ومراكز ومدن المحافظة بالإشتراك مع مجالس المدن والأحياء.


وقال إنه تم تنفيذ 2767 حملة لتطهير وتعقيم المباني الحكومية والعامة، و1404 حملات لتطهير وتعقيم الأسواق والسويقات، و72 حملة لتطهير وتعقيم دور العبادة، و7255 حملة  لتطهير وتعقيم الشوارع، و326 حملة لتطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة، و1102 حملة لتطهير وتعقيم القرى والعزب والكفور، و838 حملة للتنظيف والتطهير والتعقيم الدوري للمجازر، و7553 حملة للتطهير والتعقيم الدوري لديوان عام المديرية، ومراكز تحصين الدواجن والوحدات والإدارات البيطرية .


وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت ببث الرسائل التوعوية والتثقيفية للعاملين بالمديرية لتعريفهم بالفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه ، والتأكيد على اتباع الإرشادات الصحية المقدمة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

 

وأشار "توفيق" إلى أن تتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للوقاية من الأمراض الوبائي والفيروسات ومنع انتشارها وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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