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أخبار العالم

روسيا تسجل 10 آلاف إصابة بكورونا في 24 ساعة

السبت 02/مايو/2020 - 11:41 ص
روسيا تسجل 10 ألف
روسيا تسجل 10 ألف إصابة كورونا خلال ساعات
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سمر صالح
أكدت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، تسجيل 9623 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي كورونا في روسيا في تقريرها اليومي أن مجموع الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد أصبح بذلك 123054 حالة، فيما توفي حتى الآن 1222 شخصا، وذلك عقب تسجيل 57 وفاة جديدة.

وتخضع الغالبية العظمى من الأقاليم الروسية للإغلاق منذ أواخر مارس، حيث صدرت أوامر للمواطنين بالبقاء في منازلهم، بينما يسمح بالعمل للأعمال الأساسية فقط، مثل محلات البقالة والصيدليات والبنوك.

ومدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن فترة الإغلاق حتى الحادي عشر من مايو، وكلف الحكومة بوضع خطة لإعادة فتح البلاد تدريجيا.

وأشار ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إلى أن الجدول الزمني لإعادة الفتح سيتوقف على كيفية استمرار تفشي المرض.

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