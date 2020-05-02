أحمد مجدى ينشر صورة جديدة عبر إنستجرام.. شاهد

فيما علق على الصورة قائلا: "Morning ride".





زياد هو اسم الشخصية التي يلعبها الفنان أحمد مجدي بمسلسل "فرصة تانية"، ومع عرض الحلقات الأولى كان "مجدي" حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق الجميع على ما فعله بريهام والتي تجسدها الفنانة آيتن عامر، خاصة أنه تركها يوم فرحها وذهب لحبيبته التي تجسدها الفنانة ياسمين صبري وطلق ريهام، وهو الأمر الذي جعل بعض الجمهور يكره شخصية زياد.





يذكر أن آخر أعمال أحمد مجدي مسلسل "الآنسة فرح" بمشاركة عدد كبير من الفنانين منهم رانيا يوسف وتامر فرج.





ويشارك فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" كل من ياسمين صبري، آيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر، المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي تامر مرسي.







