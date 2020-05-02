العراق يسجل 17 إصابة كورونا جديدة في البصرة

أعلنت دائرة صحة البصرة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.





وقالت الدائرة في بيان، إن "البصرة سجلت 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلًا عن شفاء 13 حالة جديدة"، دون تسجيل وفيات لهذا اليوم.





وبهذا يرتفع عد الإصابات بفيروس كورونا في محافظة البصرة إلى 468 منها 214 شفاء، ووفاة 17 حالة.





وفي سياق منفصل تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد فى القارة الأفريقية حاجز ال 40 ألف حالة إصابة حيث سجلت القارة 40,746 إصابة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 1,689 وتعافى 13,383 حالة وذلك وفقا لإحصائيات مركز الاتحاد الافريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.



