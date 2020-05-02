أسعد الناس لا يمتلكون كل شيء.. صبا مبارك تبهر متابعيها بأحدث إطلالة





وعلقت صبا مبارك على الصورة قائلة: " اسعد الناس لا يمتلكون كل شيء .. اسعد الناس يجدون الفرح في أصغر التفاصيل".





وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وعلق بعضهم قائلا: "ما أجملك، حلوة الحلوين، مدام صبا أن شاء الله رمضانك مبروك".





يذكر أن الفنانة الأردنية صبا مبارك، قالت إن الظروف التى تمت فى تصوير مسلسلها الرمضانى حارس الجبل صعبة للغاية نظرا للظروف الحالية لانتشار أزمة فيروس كورونا وهو ما جعل طاقم المسلسل يتبعون جميع الإجراءات الوقائية بحذر شديد.







نشرت الفنانة صبا مبارك صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".