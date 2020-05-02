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أخبار البلد

المتحف المصري الكبير يستقبل 42 قطعة خشبية من مركب خوفو الثانية.. صور

السبت 02/مايو/2020 - 04:10 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
استقبل المتحف المصرى الكبير، 42 قطعة خشبية من مركب خوفو الثانية وذلك بعد استخراجها من الحفرة الخاصة بها بالقرب من هرم الملك خوفو بمنطقة أهرامات الجيزة الأثرية، حيث خضعت لأعمال الترميم بالمعمل الأثري الموجود بالموقع.

تأتي عملية النقل في إطار المشروع المصري الياباني المشترك بين وزارة السياحة والآثار وجامعة هيجاشي اليابانية لاستخراج وترميم وإعادة تركيب مركب الملك خوفو الثانية بدعم من هيئة التعاون الدولي الياباني.

وأوضح اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة به، أن عدد القطع التي استقبلها المتحف منذ بدء استخراج أول قطعة خشبية من المركب عام 2014 وحتى الآن بلغ 1006 قطعة، مشيرا الي أنه بعد الانتهاء من اعمال استخراج ونقل كل القطع سيتم تجميعها لإعادة تركيب  المركب وعرضها بجانب مركب خوفو الأولي بعد نقلها من مكان عرضها الحالي بالمنطقة الأثرية الي المتحف داخل مبني خاص بها داخل المتحف، لافتا الي بدء اعمال إنشاء هذا المبني.

من جانبه، أوضح الدكتور عيسي زيدان مدير عام الشئون التنفيذية للترميم بالمتحف المصري الكبير والمشرف علي ترميم مركب خوفو الثانية، أن فريق العمل بمشروع المركب نجح حتى الآن في استخراج ما يقرب من 1272 قطعة خشبية من المركب، بالإضافة إلي العثور علي سكين مصنوع من الزران وكذلك عمود جد مصنوع من النحاس، مضيفًا أنه تم الانتهاء من ترميم 1200 قطع وتم عمل تقرير حالة لكل قطعة وتصويرها باستخدام تقنية التصوير ثلاثي الابعاد والليزر سكان والتوثيق بالرسم اليدوي والفوتوغرافي.

من جانبه ، قال دكتور ساكوجي يوشيمورا رئيس جامعة هيجاشى نيبون الدولية اليابانية ورئيس بعثة مركب خوفو الثانية إنه يتم الآن وضع التصور النهائي لأعمال المرحلة الثانية من تجميع المركب بالتعاون مع خبراء يابانيين ومصريين وأن فريق العمل انتهي من توثيق تجميع القطع التي تم رفعها الامر الذي من شأنه يساعد في عملية  التجميع .
المتحف المصري الكبير يستقبل 42 قطعة خشبية من مركب خوفو الثانية.. صور
المتحف المصري الكبير يستقبل 42 قطعة خشبية من مركب خوفو الثانية.. صور
المتحف المصري الكبير يستقبل 42 قطعة خشبية من مركب خوفو الثانية.. صور
المتحف المصري الكبير يستقبل 42 قطعة خشبية من مركب خوفو الثانية.. صور
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المتحف المصري الكبير يستقبل ٤٢ قطعة خشبية من مركب خوفو الثانية

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