10 آلاف طالب بالصف الأول الثانوي يؤدون الاختبار إلكترونيًا بدمياط

أدى 10 آلاف و923 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى بمحافظة دمياط اليوم السبت، امتحان اللغة الأجنبية الأولى إلكترونيًا عبر منصة الامتحانات .









وقالت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض - في تصريح صحفي اليوم - إنها تابعت إجراءات مديرية التربية والتعليم في حال تلقي أية شكاوى أو مشكلات فنية قد تطرأ، والتي تتم من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان المديرية وكذا غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر.





من ناحية أخرى أفاد مدير مديرية التربية والتعليم عادل عثمان بأنه لم يتم تلقي شكاوى خاصة بالدخول على منصة الامتحان اليوم، لافتا إلى أنه ونظرًا لأداء الاختبار إلكترونيًا بالمنزل فقد جرت إتاحة تطبيق من خلال الوزارة يمكن الطالب من تسجيل الحضور وكذا تسجيل أية مشكلات حدثت له أثناء الاختبار والذى جرى الإعلان عنه مسبقًا فضلا عن متابعة المديرية من خلال أرقام (واتس آب) والتليفون المحدد على صفحة المديرية .