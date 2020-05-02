لا تتخلص منها بعد اليوم .. 10 فوائد صحية لنواة البلح

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آلاء حسن



- تفتيت الحصوات

- الحد من تليف الكبد

- الوقاية من الفيروسات

- الوقايه من السرطان

- الوقاية من الانيميا ويرفع المناعة

- غني بالالياف الصحية

- يعطي الشعر قوة ولمعان طبيعي

- مسكن لوجع الاسنان

- مقاومة الشيخوخة

- صحة القلب



للبلح فوائد عديدة فهو غني بالفيتامينات والمعادن المفيدة لجسم الانسان ويمد الجسم بالطاقة ويرفع من قدرة الجهاز المناعي ، وكشف موقع boldsky عن فوائد نواة البلح:- تفتيت الحصوات- الحد من تليف الكبد- الوقاية من الفيروسات- الوقايه من السرطان- الوقاية من الانيميا ويرفع المناعة- غني بالالياف الصحية- يعطي الشعر قوة ولمعان طبيعي- مسكن لوجع الاسنان- مقاومة الشيخوخة- صحة القلب

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