الجيش الليبي يقتل ويأسر مرتزقة سوريين في طرابلس.. فيديو

تمكن الجيش الليبي من اعتقال واسر عدد من المرتزقة السوريين الموالين لميليشيات تركيا، وذلك في محاور الضراع بالعاصمة طرابلس.





ونشرت وسائل إعلام ليبية مقطع فيديو منسوبا للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية يظهر فيه مجموعة من المرتزقة السوريين طرابلس، قبل أن يستهدفهم الجيش الليبي.





ويبين المقطع مجموعة من المرتزقة المسلحين في أحد المنازل بالعاصمة طرابلس، حيث يدور الحديث بينهم قبل محاولات الخروج من المبنى.





واستهدف الجيش الليبي معقل المرتزقة بعدد من القذائف مما أدى إلى مقتل واسر عد كبير منهم.



