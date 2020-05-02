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رياضة

الزمالك يتفاوض مع خالد بوطيب للتراجع عن شكواه ضد النادي في الفيفا

السبت 02/مايو/2020 - 05:40 م
صدى البلد
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كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تواصل مسؤولي النادي مع وكيل المغربي خالد بوطيب، لاعب الفريق الأسبق لإثنائه عن استكمال الشكوى ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" للحصول على مستحقاته.

وأشار المصدر إلى أن أمير مرتضى المشرف العام على الفريق تواصل مع محمد عزازي وكيل اللاعب الذي اكد أن "بوطيب" يريد الحصول على مستحقاته المالية عن مدة تعاقده بالكامل مع الزمالك، والتي تبلغ حوالي ثلاثة ملايين يورو.

وأكد المصدر، أن وكيل اللاعب، وافق على حل الازمة وديا، ولكن بشرطين، الحصول على مبلغ مليوني دولار، والثانئ تقاضي المبلغ كاش وليس على تقسيط.

وأضاف المصدر، أن الزمالك عرض دفع مبلغ مليون دولار، ولكن بالتقسيط، وهو ما رفضه وكيل اللاعب بشدة، مؤكدا أنه تنازل عن جزء كبير من حقوقه مقابل حل الازمة وديا ولكن بالحصول على مليوني دولار.
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