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أخبار العالم

فيروس كورونا يحصد أرواح 240 ألف شحص في العالم

السبت 02/مايو/2020 - 06:01 م
أكثر من 240 ألف وفاة
أكثر من 240 ألف وفاة بفيروس كورونا حول العالم
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قسم الخارجي
تجاوزت حصيلة ضحايا فيروس كورونا "كوفيد-19" حول العالم حاجز الـ240 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصاءات وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

واقتربت إصابات فيروس كورونا حول العالم من نحو 3 ملايين حالة إصابة.

فيما بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في أوروبا وحدها ما يزيد عن 120 الف حالة وفاة.

وفي الولايات المتحدة، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا أكثر من 1.135984 حالة، بينما تجاوز عدد الوفيات 66 ألف حالة.

وفي اسبانيا، تجاوز عدد الوفيات حاجز الـ25 الف حالة، بينما اقترب عدد الوفيات في إيطاليا من 29 ألف حالة وفاة.
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