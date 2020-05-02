إعلان الآليات ٧ مايو.. موعد تسليم طلاب النقل فى جامعة حلوان المشاريع البحثية

بعد إعلان المجلس الأعلى للجامعات إلغاء الامتحان التقليدى لطلاب سنوات النقل بالجامعات وتطبيق آلية المشاريع البحثية والامتحانات الالكترونية .

قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان انه بالنسبة لموعد تسلم الجامعة المشاريع البحثية الخاصة بطلاب سنوات النقل فمن المقرر ان يبدأ اساتذة المواد تسلمها فى الفترة يوم 31 مايو الى يوم 21 يونيه المقبل .

واضاف نجم انه من المقرر ان يتم اعلان اليات و ضوابط المشاريع البحثية بكافة كليات الجامعة ليبدء الطلاب بتجهيزها هذا الاسبوع .

واكد ان مجلس جامعة حلوان فى انعقاد دائم حتى يوم 7 مايو لاعلان ضوابط وموقف الكليات من تنفيذ المشاريع البحثية و الامتحانات الالكترونية .

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أعلن قطاع شئون التعليم والطلاب ب جامعة حلوان عن طريقة استكمال طلاب الفرق النهائية أوراق الامتحانات الخاصة بهم والأوراق الخاصة بتخرجهم بنظام الاون لاين، وذلك بديلا للطلب اليدوي الذي كان يقدمه الطلاب بشئون التعليم والطلاب، لاستكمال البيانات دون الحضور للجامعة.



