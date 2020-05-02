AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

إعلان الآليات ٧ مايو.. موعد تسليم طلاب النقل فى جامعة حلوان المشاريع البحثية

السبت 02/مايو/2020 - 08:57 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر

بعد إعلان المجلس الأعلى للجامعات إلغاء الامتحان التقليدى لطلاب سنوات النقل بالجامعات وتطبيق آلية المشاريع البحثية والامتحانات الالكترونية .

 

قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان انه بالنسبة لموعد تسلم الجامعة المشاريع البحثية الخاصة بطلاب سنوات النقل فمن المقرر ان يبدأ اساتذة المواد تسلمها فى الفترة يوم 31 مايو الى يوم 21 يونيه المقبل .

 

واضاف نجم انه من المقرر ان يتم اعلان اليات و ضوابط المشاريع البحثية بكافة كليات الجامعة ليبدء الطلاب بتجهيزها هذا الاسبوع .

 

واكد ان  مجلس جامعة حلوان فى انعقاد دائم حتى يوم 7 مايو لاعلان ضوابط وموقف الكليات من تنفيذ المشاريع البحثية و الامتحانات الالكترونية  .

اقرا ايضا : 


و أعلن قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة حلوان عن طريقة استكمال  طلاب الفرق النهائية أوراق الامتحانات الخاصة بهم والأوراق الخاصة بتخرجهم بنظام الاون لاين، وذلك  بديلا للطلب اليدوي الذي كان يقدمه الطلاب بشئون التعليم والطلاب، لاستكمال البيانات دون الحضور للجامعة.

و يمكن لطلاب الفرق النهائية  استكمال أوراق التقدم للاختبارات النهائية اون لاين عبر هذه الرابط :  http://app2.helwan.edu.eg/F-Exam/
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حالة غضب تسود طلاب النقل بجامعة حلوان بعد قرارات جديدة..تفاصيل

جامعة حلوان تتابع فالعليات التعليم عن بعد عبر هذا الرابط

رئيس جامعة حلوان: الأخذ بدرجات أعمال السنة فى تقييم طلاب النقل

آداب حلوان تتابع التعليم عن بعد عبر هذا الرابط

اليوم جامعة حلوان تنهى فاعليات التعليم عن بعد

بحث لكل مادة.. هكذا تقيم طب حلوان طلاب النقل بالفصل الدراسى الثانى

ترشيحاتنا

بـ165 مليون دولار.. احتجاز شحنة 4.4 طن كوكايين تخص رئيس فنزويلا

بـ الأسماء.. الصحة العالمية تكشف عن أهم ٣ أدوية تستخدم فى علاج فيروس كورونا

تفاصيل حياة الشهيد أحمد نجم.. استشهد بجوار المنسي.. والد الشهيد: مسلسل الاختيار يرفع معنوياتنا.. فيديو

وزير التعليم: إتاحة منصة تسليم المشروعات البحثية على ادمودو من 9 حتى 16 مايو

بالزى العسكرى.. محمد رجب يؤدى التحية العسكرية لشهداء الوطن

الجمهور يسخر من ياسمين صبري بعد مشهد مؤثر فى مسلسل فرصة تانية .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل .. 10 إطلالات تبرز جرأة فساتين روجينا.. شاهد

نيسان صني 2020 nissan sunny تعود في مصر بنسخة مانيوال وسعر تنافسي .. صور

بـ الأسماء.. الصحة العالمية تكشف عن أهم ٣ أدوية تستخدم فى علاج فيروس كورونا