AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بسبب كورونا .. اعتقال 402 مغرد على تويتر ومراقبة 6 آلاف حساب فى تركيا

السبت 02/مايو/2020 - 08:52 م
تركيا
تركيا
Advertisements
أسامة علي

اعتقلت السلطات التركية 402 شخص بتهمة الكتابة على تويتر، خلال شهر.


 ووفقا لتقرير أذاعته "فضائية "اكسترا نيوز" نقلا عن الوكالة الفرنسية، فإنه خلال الشهر الماضي اعتقلت السلطات التركية 402 شخص بتهمة كتابة أخبار عن تفشى وباء فيروس كورونا في تركيا.


 وارتأت السلطات التركية، أن ما يكتبه المغردون على تويتر بشأن كورونا أمرا استفزازي،فى الوقت الذى اعترفت الداخلية التركية بمراقبة 6 آلاف حساب على تويتر.


اقرأ أيضا: ارتفاع وفيات فيروس كورونا في تركيا إلى 3366 حالة


يشار إلى أنه من بين المعتقلين، شخص طالب السلطات التركية باتخاذ اجراءات اكثر جدية لمواجهة كورونا، وشابة أخرى توقعت امتداد الحظر فترة طويلة.


وأعلنت تركيا تسجيل 78 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وارتفع بذلك إجمالي الوفيات في تركيا إلى 3366 حالة وفاة.


وسجلت تركيا 1983 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في تركيا إلى 124375.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس مغرد كويتى روج أخبارا كاذبة عن كورونا.. تفاصيل

شاهد بالفيديو.. كورونا يطيح بالمواطنين الأتراك في الشارع

ترشيحاتنا

الدولة في حالة حرب.. تعليم البرلمان: لا يوجد بديل لامتحانات الثانوية العامة

أخبار الرياضة.. الزمالك يكشف حقيقة رحيل ساسي.. الأهلي يتحرك لتفادي عقوبة الفيفا.. انتخابات الجبلاية تواجه البطلان

لمرضى الضغط المرتفع .. نظام غذائي لضبطه خلال أسبوع

لماذا استشاط أردوغان غضبا بعد التفويض الليبى لـ المشير خليفة حفتر؟ خبير سياسى يكشف التفاصيل

بشرى سارة من السعودية بشأن عودة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد

بسبب معاكسة فتاة.. إصابة عامل برش خرطوش في الرأس خلال مشاجرة بشبرا الخيمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل .. 10 إطلالات تبرز جرأة فساتين روجينا.. شاهد

نيسان صني 2020 nissan sunny تعود في مصر بنسخة مانيوال وسعر تنافسي .. صور

بـ الأسماء.. الصحة العالمية تكشف عن أهم ٣ أدوية تستخدم فى علاج فيروس كورونا