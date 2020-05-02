بسبب كورونا .. اعتقال 402 مغرد على تويتر ومراقبة 6 آلاف حساب فى تركيا

اعتقلت السلطات التركية 402 شخص بتهمة الكتابة على تويتر، خلال شهر.





ووفقا لتقرير أذاعته "فضائية "اكسترا نيوز" نقلا عن الوكالة الفرنسية، فإنه خلال الشهر الماضي اعتقلت السلطات التركية 402 شخص بتهمة كتابة أخبار عن تفشى وباء فيروس كورونا في تركيا.





وارتأت السلطات التركية، أن ما يكتبه المغردون على تويتر بشأن كورونا أمرا استفزازي،فى الوقت الذى اعترفت الداخلية التركية بمراقبة 6 آلاف حساب على تويتر.





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يشار إلى أنه من بين المعتقلين، شخص طالب السلطات التركية باتخاذ اجراءات اكثر جدية لمواجهة كورونا، وشابة أخرى توقعت امتداد الحظر فترة طويلة.





وأعلنت تركيا تسجيل 78 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وارتفع بذلك إجمالي الوفيات في تركيا إلى 3366 حالة وفاة.







