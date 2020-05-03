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أخبار العالم

السعودية تعزل مدينة جديدة اعتبارا من اليوم لحين إشعار آخر

الأحد 03/مايو/2020 - 01:05 ص
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميـــس رضــا

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل المدينة الصناعية الثانية بمدينة الدمام ومنع الدخول إليها أو الخروج منها اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر، ويستثنى من ذلك عمليات الشحن ونقل البضائع، وفق ما نقلته "واس".

 

وتم السماح بتشغيل المصانع الحيوية داخل المدينة الصناعية الثانية بثلث طاقتها، ودخول المدراء والمهندسين والعاملين فيها، وعدم خروجهم من المدينة الصناعية.

 

كما أكد المصدر، رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية بحي الأثير في مدينة الدمام اعتبارًا من يوم غد الأحد.

 

وكانت الداخلية أعلنت في 15 أبريل الماضي، عزل حي الأثير بمدينة الدمام، ومنع الدخول والخروج منه ومنع التجول فيه على مدار 24 ساعة.

 

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي،  السبت، تسجيل 1362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا تمثل الإناث منها 11%، بينما شكل الذكور 89% ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 25459.

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