الرد على الأرض.. تفاصيل مصرع 18 إرهابيا فى سيناء ثأرا لـ شهداء بئر العبد

خلال ٤٨ ساعة فقط من تنفيذ الجماعات الإرهابية في سيناء عملية إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والتى أسفرت عن استشهاد وإصابة ١٠ من قوات الجيش فى مدينة بئر العبد بشمال سيناء، نجحت الأجهزة الأمنية فى الدولة من القصاص لشهداء القوات المسلحة.









أعلنت وزارة الداخلية منذ قليل عن توافر معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية أحد المنازل بمحيط مدينة بئر العبد شمال سيناء وكرا ومرتكزا لتنفيذ عملياتهم العدائية.









وعلى الفور تم إستهداف منطقة اختبائهم وتبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر مما أسفر عن مصرع "۱۸" عنصر وعثر بحوزتهم على (۱۳ سلاح آلي، ۳ عبوة معدة للتفجير، ۲ حزام ناسف).









تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالی نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.









يأتي هذا استمرارا لجهود الوزارة المبذولة بمجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العمليات الإرهابية التي تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة الإقتصادية.













كان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة أعلن منذ يومين أن عبوة ناسفة إنفجرت اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.









وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"، أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. وأكدت، القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.









قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يد الغدر نالت اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان.









وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: " نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة".