الداخلية تقتص لشهداء بئر العبد .. مصرع 18 إرهابيا في سيناء .. صور

أعلنت وزارة الداخلية عن توافر معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية أحد المنازل بمحيط مدينة بئر العبد شمال سيناء وكرا ومرتكزا لتنفيذ عملياتهم العدائية .

وعلى الفور تم استهداف منطقة اختبائهم وتبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر؛ مما أسفر عن مصرع "۱۸" عنصرا، وعثر بحوزتهم على (۱۳ سلاح آلي، ۳ عبوات معدة للتفجير، ۲ حزام ناسف).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالی نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

يأتي ذلك استمرارا لجهود الوزارة المبذولة بمجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العمليات الإرهابية التي تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة الاقتصادية.

كان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة أعلن منذ يومين أن عبوة ناسفة انفجرت اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.









وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"، أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. وأكدت، القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.



