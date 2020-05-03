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منوعات

مصير مجهول ينتظر مكاتب المحاماة بسبب كورونا

الأحد 03/مايو/2020 - 04:20 ص
مكتب محاماة
مكتب محاماة
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أماني إبراهيم
تواجه العديد من مكاتب المحاماة حول العالم مصيرا مجهولا بسبب الغلق المستمر لها منذ أكثر من شهرين نتيجة توقف عمل المحاكم كإجراء احترازي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).


وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أظهرت النتائج أن 71% من مكاتب المحاماة الصغيرة ستضطر إلى الغلق الدائم وتغير نشاطها خلال الستة أشهر المقبلة، بسبب توقف المعاملات المباشرة وجلسات المحكمة.


وحوالي 774 مكتب محاماة في بريطانيا يوجد به أربعة شركاء على الأقل ما يعني أن اكثر من 3000 آلاف أسرة مهددة بالفقر، وقال رئيس جمعية القانون ، سيمون ديفيس ، إن صدمة تغير النظام القانوني كانت مفاجئة وشديدة وأثرت على مواجهة هذه الشركات لهبوط كبير في الدخل.


وعلى الرغم من أنها ما زالت مفتوحة للأعمال التجارية إلا أنها لن تعمل كالسابق، حيث توقفت معاملات العقارات السكنية والقضايا، بسبب انخفاض جلسات المحكمة بشكل كبير، وعانت الشركات الصغيرة من انخفاض النشاط العام.


وتكافح بعض الشركات من أجل عقد شراكة مع الحكومة للعمل، وسيوفر الدعم الحكومي لهم الراحة لفترة ولكن من المتوقع أن يتوقف نشاطها بسبب تغير العديد من المحامين لمجال عملهم بشكل دائم.
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