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فن

ريهام سعيد تسخر من قرار فتح المحلات.. فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 08:10 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الاعلامية ريهام سعيد فيديو جديدا عبر حسابها الرسمى على إنستجرام وهي تسخر من قرار فتح المحلات بسبب فيروس كورونا.

وعلقت ريهام سعيد قائلة: "ربنا يستر".

كانت الإعلامية ريهام سعيد شنت هجوما على سما المصري على خلفية واقعة القبض على فتاة التيك توك الشهيرة حنين حسام، وإحالتها للتحقيق بتهمة نشر الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام": "طبعا أنا ضد ظاهرة العيال اللي تطلع تعمل لايف زي حنين بس هي عندها 18 سنة واتقبض عليها. طب بالنسبة لمدام سما؟؟؟ بتنشر إيه؟ وليه متسابة كده؟"


https://www.instagram.com/p/B_tPFZWBpjc/?igshid=1fhrfp3hb1f40
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