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تعليم

وزير التعليم: تسليم المشروع البحثي يتم مرة واحدة فقط إما إلكترونيا أو ورقيا

الأحد 03/مايو/2020 - 09:32 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عملية تقديم المشروعات البحثية الخاصة بتقييم طلاب الصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 اعدادي تتم إما بشكل إلكتروني أو بشكل ورقي وليس "الاثنين معا".

حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر ائتلاف معلمي المنيا والصعيد عبر تطبيق واتس آب: "تقديم البحث يتم مرة واحدة فقط".

وقد عبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن استيائه الشديد من كثرة الأسئلة الجدلية التي تثار بين الوقت والآخر حول قضية المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم طلاب المدارس هذا العام فإ الصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 اعدادي.
وقال وزير التربية والتعليم: "كفاية أسئلة يرحمكم الله ..  اتركوا الأولاد يقدمون عملهم باي شكل ولا تشغلوا أنفسكم بأي أمور جانبية".

وأضاف وزير التربية والتعليم في تصريحات عبر جروب "ادعم د.طارق شوقي": "الموضوع كله بسيط وواضح ولا يستحق أي ضجة بعد الشرح الوافي والإجراءات الميسرة جدا التي قدمتها وزارة التربية والتعليم ". 

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا: "تقوم الوزارة علي الجانب الآخر بجهد هائل لفرز وتسجيل وتصحيح ورصد نتائج ١٥ مليون مشروع لكل السنوات فلا تشغلوا أنفسكم بها .. الموضوع بسيط وقد قضي الأمر الذي فيه تستفيان".

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، السبت، عن طرق التسليم الإلكتروني والورقي للمشروعات البحثية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.

وأضاف الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة تفضل إعداد وتسليم المشروعات إلكترونيًا ولكنها تسمح بإعدادها وتسليمها ورقيًا في حال تعذر الإعداد الإلكتروني.

وأشار إلى أن تسليم المشروع ورقيًا ينطبق على فئات طلاب المنازل، وطلاب الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة، والطلاب المصريين في الخارج، وكل من يرغب في تسليم المشروع ورقيًا.  

خطوات التسليم الورقي: 

١- بعد تجهيز المشروع ورقيًا، ضعه في ظرف مغلق. 

٢- قم بكتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع، على الظرف. 

٣- إذا كنت ضمن الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل، قم بتوضيح هذا على الظرف. 

٤- قم بتسليم الظرف إلى المدرسة بين الفترة من 9 مايو إلى  16 مايو 2020.

خطوات التسليم الإلكتروني: 

١- قم بحفظ ملف المشروع في صورة PDF

٢- قم بتسمية ملف الــ PDF كالآتي: 

اكتب الرقم التعريفي للطالب يليه الصف الدراسي - مثال (43434780G8)

وإذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث، يتم تسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل فقط، والصف الدراسي. 

٣- ادخل على حسابك على منصة إدمودو.

٤- ستجد في أي من فصولك الدراسية أيقونة "المشروع البحثي لعام 2019-2020".

٥- بعد الضغط على الأيقونة، ستظهر لك نافذة رفع المشروع.

٦- قم برفع ملف الــ PDF، بعد التأكد من تسميته التسمية الصحيحة، إذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث يجب كتابة الأكواد الخاصة بجميع الطلبة المشاركين في خانة (التفاصيل). 

٧- اضغط على زر "التسليم النهائي".

وسوف تتاح "منصة تسليم المشروعات" على موقع إدمودو في الفترة من 9 مايو إلى 16 مايو 2020
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