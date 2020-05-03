بسعر يبدأ من 3400 جنيه للمتر.. بدء حجز 2662 شقة بـ سكن مصر الأحد المقبل

تبدأ وزارة الإسكان فى فتح باب التسجيل إليكترونيًا لحجز 2662 وحدة سكنية بالدورين (الأرضى – الأخير) بمشروع "سكن مصر"، بـ8 مدن جديدة يوم الأحد المقبل الموافق المقبل 10 مايو الجاري.





والمدن المتاح بها الوحدات هى: (6 أكتوبر الجديدة – العبور – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – بدر – ناصر "غرب أسيوط" – المنيا الجديدة – غرب قنا).







وتتراوح مساحات الوحدات بين 106 و118 مترا مربعا، وسجلت مدينة المنيا الجديدة أقل سعر للمتر بــ 3400 جنيه للمتر، والقاهرة الجديدة الأعلى بــ7655 جنيه للمتر.





وأتت مدينة المنصورة الجديدة فى المركز الثاني بسعر 6870 جنيها للمتر، وتلتها أكتوبر بسعر 6380 جنيها للمتر، ثم العبور بسعر 6070 جنيها للمتر.





ثم مدينة بدر بسعر 4980 جنيها للمتر، وتقاربت الأسعار بمدن الصعيد الثلاثة المتاحة بها وحدات ضمن الطرح الحالى بفروق طفيفة حيث سجلت غرب ناصر بأسيوط سعر 3480 جنيها للمتر تلتها غرب قنا بسعر 3440 جنيه وأخيرا المنيا الجديدة بسعر 3400 جنيها للمتر.





والأسعار هي أسعار آخر طروحات لوحدات سكن مصر خلال العام الماضى 2019، بعد قرار وزير الإسكان بتثبيت سعر طرح الوحدات ضمن مشروعات "سكن مصر، ودار مصر، وجنة" خلال العام الجارى 2020 بسبب الظروف الاقتصادية الحالية.