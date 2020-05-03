أبرزهم نصار والخشت.. 6 رؤساء لجامعة القاهرة ساهموا في تطويرها

منذ أن تم إنشاء جامعة القاهرة عام 1908، تحت قيادة مصطفى كامل وأحمد لطفى السيد، وغيرهم من الذين نادوا بأول جامعة أهلية مصرية، ترأسها 25 رئيسا، لكن يظل هناك بعض المميزين منهم الذين نالوا شهادات عالية وساهموا في تطوير الجامعة، نتعرف عليهم من خلال التقرير التالي.

أحمد لطفي السيد - من مارس 1925 وحتى مايو 1941

تخرج من مدرسة الحقوق .. وهو أول من نادى باستقلال الجامعة، وقدم استقالته احتجاجا على تدخل وزير "المعارف" التعليم حاليا، بإقصاء طه حسين من عن الجامعة عام 1932 ، كما نادى بتعليم المرأة وكانت فترته تشهد أول تخرج دفعات فتيات من كلية الآداب والحقوق عام 1932





الدكتور صوفي أبو طالب - من سبتمبر 1975 وحتى نوفمبر 1978

تخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1946 .. وشغل منصب رئيسًا لمجلس الشعب بالفترة من 1978 وحتى 1983 ، كما شغل منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات لمدة ثمانية أيام وذلك حتى تم انتخاب الرئيس محمد حسني مبارك





الدكتور مفيد شهاب - من سبتمبر 1993 وحتى أغسطس 1997

تخرج من كلية الحقوق ، وشغل منصب وزير التعليم العالي ، وشغل منصب وزير المجالس النيابية والشئون القانونية ، وكان من أبرز قيادات الحزب الوطني الديمقراطي خلال فترة رئاسة محمد حسني مبارك





الدكتور حسام كامل - من أكتوبر 2008 وحتى يوليو 2013

تخرج من كلية الطب ، وكان أول رئيسا لجامعة القاهرة منتخب بعد ثورة 25 يناير ، وحصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة في مجال الطب





الدكتور جابر نصار - من أغسطس 2013 وحتى أغسطس 2017

تخرج من كلية الحقوق ، وهو ثاني وآخر رئيسا لجامعة القاهرة منتخب بعد ثورة 25 يناير ، وقد شارك في لجنة الـ 50 لتعديل الدستور المصري عقب ثورة يناير





الدكتور محمد عثمان الخشت - من أغسطس 2017 وحتى الآن

تخرج من قسم الفلسفة بكلية الآداب ، وشغل منصب المستشار الثقافي لدى المملكة العربية السعودية ، كما شغل منصب رئيس جامعة القاهرة في فترة الدكتور جابر نصار ، وله الكثير من المؤلفات في فلسفة الدين أبرزها نحو تأسيس عصر ديني جديد