عميد هندسة عين شمس يوضح موقف برامج الساعات المعتمدة من الامتحانات النهائية

قال الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس ، إن طلاب كلية الهندسة جميعا يتعاملون بنظام الساعات المعتمدة.









منوها بأنه يوجد بعض الطلاب من الفرقة الثالثة تدرس مواد من الفرق النهائية، وأن جميع الطلاب الذين يدرسون من مواد الفرق النهائية سوف تؤجل امتحاناتهم لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة.





وأضاف عميد هندسة خلال تصريحاته لصدى البلد أن الكلية تلتزم بقرارت المجلس الأعلى للجامعات، وتم تحديد مصير امتحانات طلاب النقل ليتم تقييم أداء الطلاب لمقررات فرق النقل للفصل الدراسي الثاني على أساس رسالة بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي) وسوف يعلن عن تفاصيلها قبل ٧ مايو مع عدم اللجوء إلى الامتحانات الإلكترونية.





وأشار إلى أنه لا يتم احتساب درجات لأعمال السنة لفرق النقل للفصل الدراسي الثاني ربيع ٢٠٢٠ أو درجات لامتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني Midterm وتأجيل امتحانات مقررات التخلفات.





الجدير بالذكر أن الدراسة توقفت عبر منصات التعلم الإلكتروني بالكلية وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل الرسائل البحثية قبل 7 مايو الجاري.



