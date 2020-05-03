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مرأة

بذور مذهلة لضبط السكر في رمضان

الأحد 03/مايو/2020 - 12:16 م
السكر فى رمضان
السكر فى رمضان
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لمياء الياسين

يحتاج مرضى السكر فى رمضان الاهتمام أكثر بنظامهم الغذائى خاصة وأن مريض السكرى يتعرض في رمضان لبعض المضاعفات الصحية التى تزيد من حالته سوءا إذا لم ينتبه لصحته ونوعية الطعام لكي يصوموا بشكل آمن.
وفقا لموقع بولد سكاى الهندى هناك نصائح يجب أن يتبعها مرضى السكري، لكي يصوموا بشكل آمن أبرزها الالتزام بتناول الأنسولين قبل تناول الطعام و لا يجب تخطي وجبة السحور، وتأخيرها قدر الإمكان وتناول 8 أكواب من السوائل الخالية من السكر  ومراقبة مستويات السكر باستمرار عبر قياس نسبة السكر في الدم وإذا شعر مريض السكر بالدوخة خلال فترة الصيام عليه إنهاء صيامه على الفور.

مشروبات تحارب السكرى

على الجانب الآخر، هناك مشروبات عديدة يجب على مرضى السكر تناولها لضبط السكر فى رمضان وإحداث نوع من التوازن مثل شاي البابونج
وماء جوز الهند والشاي الأسود وهى مشروبات غنية بالمواد المضادة للأكسدة التى تحسن نسبة الجلوكوز وخفض ضغط الدم.

الحلبة من أقوى النباتات القادرة على تحسين حالة مرضى السكري فى صيام رمضان ويحميهم من جميع المضاعفات، حيث يحسن إفراز الأنسولين الطبيعي لمرضى السكرى النوع الأول والثاني.

وتعد بذور الحلبة من المشروبات التى تساعد بشكل كبير فى التقليل من مستويات الجلوكوز في الدم للصائم.
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