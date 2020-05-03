بعد غيابه 20 يوماً.. أين اختفي زعيم كوريا الشمالية؟

لم يكن غياب زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وظهوره بعد نحو 20 يومًا هو الأول من نوعه، ففي 2014 اختفى الزعيم عن وسائل الإعلام لمدة شهر تقريبا، ثم عاد مرة أخرى يتكئ على عصا أثناء المشي.. لكن السؤال الذي يشغل بال كثيرين، أين كان زعيم كوريا الشمالية؟





أثار غياب كيم جونج أون عن احتفال "يوم الشمس" الموافق عيد ميلاد جده مؤسس الدولة، تكهنات حول السبب، إذ إنها كانت المرة الأولى التي يتغيب فيها الزعيم الكوري عن الحدث، منذ وراثته الحكم في 2011.





قوبل اختفاء الزعيم الكوري بسيل من الشائعات، حيث أكدت تقارير أمريكية موت كيم جونج اون، بينما حددت أخرى موقعه قائلة إنه أجرى عملية جراحية، فيما تشير وسائل إعلامية إلى أنه كان مختبئا في ظل انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".





رجحت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية أن كيم جونج أون كان في منطقة وونسان الساحلية منذ 13 ابريل، أي بعد يومين من ظهوره الأخير خلال اجتماع اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم.





بينما اعتمدت تقارير أخرى على صور أقمار صناعية نشرها مركز "نورث 38" المعني بمراقبة الدولة النمعزلة، ترصد القطار الخاص لزعيم كوريا الشمالية في منتجع سياحي فاخر قبالة وونسان، إضافة إلى ذلك، رصدت الاقمار الصناعية القوارب الترفيهية التي يستخدمها كيم في المنطقة ذاتها.





وذكرت التقارير أن كيم أشرف على تمارين عسكرية تضمنت تجربة صاروخية في المياه قبالة جزيرة وونسان، موضحة أن القوارب الترفيهية لكيم تحركت في ذلك اليوم، كما تم رصد يخت فاخر قبالة شاطئ خاص بفيلا يستخدمها الزعيم الكوري كيم جونج أون.





بينما تكهن آخرون بأن كيم أصيب خلال التجربية الصاروخية وهو ما أدى إلى غيابه كل هذه المدة، خاصة أن وسائل الإعلام الرسمية لم تنشر صوره كالعادة.





وعقب ظهوره في عيد العمال لافتتاح "مصنع أسمدة" حسبما أعلنت بيونج يانج، استند محللون على علامة في معصم زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، لم تكن موجودة في آخر ظهور قبل اختفائه يوم 11 ابريل.





ويقول محللون واطباء إن العلامة التي تبدو كأنها اثر ثقب "ابرة" في معصم كيم جونج أون تشير إلى انه خضع لجراحة في القلب بالفعل، وفقا لصحيفة "ذا صن".





وفي وقت سابق، أشارت الصحيفة إلى أن زعيم كوريا الشمالية قد يكون في مختبئ في مكان آمن خوفا من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث تسلط تقارير الضوء على أن كيم قد يكون لديه صحبة جيدة تشغله عن العالم مكونة من 2000 فتاة، فيما يعرف باسم "فرقة المتعة" المخصصة للزعيم وكبار رجال الحزب والجيش.





ولا يزال لغز اختفاء الزعيم الكوري محيرا، إذ إن كوريا الشمالية لم تصدر أي توضيحا بخصوص مكان كيم وأين كان أو ماذا كان يفعل طوال هذه المدة.



