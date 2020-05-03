رسوم جديدة على البنزين وعقود اللاعبين وأغذية الحيوانات الأليفة.. مشروع قانون

تناقش لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وينص المشروع على فرض رسوم جديدة على البنزين والسولار بواقع 30 قرشا على كل لتر بنزين و25 قرشا على لتر السولار.

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وتضمن مشروع القانون فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وتراخيص شركات الخدمات الرياضية

كما تضمن مشروع القانون التي تناقشه اللجنة فرض رسوم أغذية الكلاب والقطط والكلاب والطيور الأليفة للزينة.