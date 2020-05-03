الجامع الأزهر يعلن بث صلاة التراويح والتهجد في العشر الأواخر من رمضان

أعلنت إدارة الجامع الأزهر، اليوم الأحد ١٠ من رمضان ١٤٤١ھ الموافق ٣ مايو ٢٠٢٠م، عن إقامة صلاتي التراويح والتهجد بدءًا من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بالجامع الأزهر بأئمة الجامع وعمَّاله فقط وبدون جمهور.





كما أعلنت إدارة الجامع أن صلاتي التراويح والتهجد سيتم بثهما عبر الصفحة الرسمية للجامع الأزهر على «فيسبوك» وقناة الجامع الأزهر على يوتيوب -بمشيئة الله تعالى-.



