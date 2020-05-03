AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الجامع الأزهر يعلن بث صلاة التراويح والتهجد في العشر الأواخر من رمضان

الأحد 03/مايو/2020 - 09:25 ص
الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
Advertisements
محمد شحتة
أعلنت إدارة الجامع الأزهر، اليوم الأحد ١٠ من رمضان ١٤٤١ھ الموافق ٣ مايو ٢٠٢٠م، عن إقامة صلاتي التراويح والتهجد بدءًا من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بالجامع الأزهر بأئمة الجامع وعمَّاله فقط وبدون جمهور.

كما أعلنت إدارة الجامع أن صلاتي التراويح والتهجد سيتم بثهما عبر الصفحة الرسمية للجامع الأزهر على «فيسبوك» وقناة الجامع الأزهر على يوتيوب -بمشيئة الله تعالى-. 

وطالبت إدارة الجامع الأزهر جموع المسلمين بالالتزام بأداء سنة التراويح والتهجد في منازلهم، والابتعاد عن التجمعات والتزاحم، مع ضرورة الالتزام بجميع التدابير الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليلة النصف من شعبان.. متى يبدأ وقت التهجد لإحيائها؟

بهذه الطريقة تغلبت الأسر السعودية على غيابهم عن صلاة التراويح بالمساجد

بث مباشر ..صلاة التراويح من المسجد النبوي

بث مباشر.. صلاة التراويح من المسجد الحرام

حيل الدمايطة.. حرمتهم كورونا من المساجد فأقاموا التراويح على أسطح المنازل

ترشيحاتنا

مصير مجهول ينتظر مكاتب المحاماة بسبب كورونا

بعد فضيحة حواره مع بي بي سي.. الأمير أندرو يرفض إجراء 3 مقابلات إعلامية

التعليم: غرف عملياتنا تراقب سير امتحان الصف الثاني الثانوي الذي يتم من المنازل الآن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3-5-2020

الحلقة 9 من مسلسل البرنس.. نور تكشف لـ محمد رمضان مدبر حادث مقتل زوجته

التجديد للجنة عمرو الجنايني.. 10 تعليمات وقائية للأندية استعدادا لعودة الدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 عادات خاطئة تسبب انتفاخ القولون في رمضان

كارثة جديدة.. علامة في إصبع القدم تشير للإصابة بـ فيروس كورونا

أرخص تجميل.. 8 فوائد مذهلة لوضع الليمون على البشرة