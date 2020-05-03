شاهد.. أمن القاهرة يضبط مصنعا بدون ترخيص لإنتاج كمامات طبية

نجح رجال الأمن بالقاهرة فى القبض على المسئول عن مصنع كمامات طبية بعين شمس لاتهامه بعمل المصنع "بدون ترخيص" واستخدامه خامات مجهولة المصدر.

وكان رجال مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة قد تمكنوا من ضبط المدير المسئول عن مصنع ملابس بعين شمس لقيامه بتصنيع الكمامات الطبية "بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة" مستخدمًا خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وبمداهمة المصنع عُثر بداخله على (3100 كمامة طبية- 10 ماكينات خياطة- 2 ثوب قماش "فلتر طبى، قماش براسولا") وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الكمامات الطبية بدون تصريح من الجهات المختصة لطرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.